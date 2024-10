에이아이스페라, 공격 표면 관리 글로벌 웨비나 성료

‘크리미널 IP ASM’ 라이브 데모 통해 사이버 위협 선제적 대응 방안 제시

[공격 표면 관리(ASM)를 통한 사이버 위협 대응 웨비나]

에이아이스페라(AI SPERA, 대표 강병탁)가 지난 10일 글로벌 웹 세미나(웨비나) ‘Attack Surface Management to the Rescue ? Find, Fix, Fortify Your ASM with Criminal IP’를 성황리에 마무리했다고 17일 밝혔다.

이번 해외 웨비나는 영어로 진행되었으며, IT 전문가와 보안 담당자들이 참석해 기업의 공격 표면 관리(ASM)와 사이버 위협에 대한 선제적 대응 방안이 소개되었다.

웨비나에서 진행된 ‘크리미널 IP(Criminal IP) ASM’ 라이브 데모는 기업들이 조직의 디지털 자산을 실시간으로 모니터링하며, 숨겨진 위협을 탐지하고 대응하는 과정을 시연했다. 이 과정에서 공격 표면 가시성을 확보하고 취약점을 사전에 파악하여 위험에 노출되기 전에 대응할 수 있는 방법이 중점적으로 다뤄졌다.

참석자들은 선제적 위협 탐지 및 대응 전략을 통해 초기 단계에서 위협을 빠르게 파악하고 노출을 최소화할 수 있는 구체적인 보안 방안을 확인할 수 있었다. 또한 사이버 방어 강화를 위해 ASM을 통해 조직의 보안 체계를 지속적으로 강화하는 방법을 배울 수 있었다. 많은 참석자들은 웨비나를 통해 크리미널 IP의 실질적인 보안 관리 기능을 체감하며, 향후 보안 환경 구축에 있어 큰 도움이 될 것이라는 긍정적인 반응을 보였다.

에이아이스페라 강병탁 대표는 “첫 해외 고객 대상 웨비나로 글로벌 고객들에게 Criminal IP ASM의 기능과 사이버 위협 대응 방법을 효과적으로 전달할 수 있었다. 더 많은 해외 웨비나를 통해 고객들과 더 가까이 소통하며, 유익한 자리를 많이 마련할 계획이다"라고 밝혔다. 이어, “에이아이스페라는 이번 웨비나를 시작으로 다양한 글로벌 보안 관련 행사 및 웨비나를 지속적으로 개최할 예정”이라고 덧붙였다.

한편, 에이아이스페라는 기업 보안을 위한 공격 표면 관리 크리미널 IP ASM과 크리덴셜 스터핑 및 결제 사기 방지 솔루션 크리미널 IP FDS의 기술력을 국내외로 인정받으며, 기업 보안 시장에서의 입지를 확장하고 있다. 출시 1년 만에 시스코(Cisco), 테너블(Tenable), 바이러스토탈(VirusTotal), 말테고(Maltego)등 40여 개 글로벌 사이버보안 기업과 제품 통합 및 비즈니스 파트너십을 체결하며 글로벌 보안 기업과의 네트워크를 성공적으로 형성했다. 최근에는 미국의 글로벌 사이버보안 기업 크라우드스트라이크(CrowdStrike)가 소유한 하이브리드 애널리시스(Hybrid Analysis)에 ‘크리미널 IP’의 도메인 위협 인텔리전스를 통합했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

