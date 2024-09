국민대·코이카, 타슈켄트정보통신대 혁신 교수법 역량 강화 워크숍 개최

국민대·KOICA 타슈켄트정보통신대학교 혁신 교수법 역량 강화 워크숍 수료식

[국민대·KOICA 타슈켄트정보통신대학교 혁신 교수법 역량 강화 워크숍 수료식]

국민대학교(총장 정승렬) 글로벌사업단·글로벌개발협력연구원(GDCI)이 한국국제협력단(KOICA) 우즈베키스탄사무소(소장 신명섭)와 지난 8월 26일부터 28일까지 3일간 우즈베키스탄 롯데시티호텔 컨퍼런스룸에서 타슈켄트정보통신대학교(TUIT) 교직원들을 대상으로 ‘혁신 교수법 역량 강화 워크숍’을 개최했다고 밝혔다.

이날 워크숍은 한국국제협력단(KOICA)의 우즈베키스탄 타슈켄트정보통신대학교 취창업 연계형 비즈니스 IT 교육 역량강화 사업의 일환으로, 국민대 비즈니스IT전문대학원과 타슈켄트정보통신대학교(TUIT)가 우즈베키스탄의 차세대 IT 리더를 양성하기 위해 이번 학기부터 신설한 ‘글로벌비즈니스IT학부’의 성공적인 운영을 위한 최신 정보기술(IT) 트렌드 적용과 혁신적인 교수법 도입을 지원하기 위해 마련됐다.

최대헌 국민대 경영학부 교수의 사회로 온·오프라인 동시에 개최된 이번 워크숍의 1일차에는 유인진 박사(한국야쿠르트)의 ‘Data-driven customer marketing strategy’, 서봉군 박사(KISTI)의 ‘Prompt Engineering: Advanced Techniques of Chat GPT’, 2일차에는 마이크 엄 교수(University of Portland)의 ‘Development of IT Programs/Curriculums in US Business Schools’, 고혜영 교수(서울여대)의 ‘Convergence Contents according to changes in Technological Environment’가 진행됐다. 3일차에는 안병찬 박사(한국리미니스트리트)의 ‘Business-Driven Roadmap-Enterprise Software’와 수료식이 진행됐다.

현지연수를 기획한 최대헌 국민대 경영학부 교수는 “글로벌비즈니스IT학부는 학습자 중심의 교수방법으로 PBL(Project Based Learning), 플립드러닝(Flipped Learning) 등의 혁신 교수법을 적용한 교과목 개발과 확대를 추진하고 있다”며 “워크숍을 통해 현지의 교수들이 디지털 전환 시대를 맞이해 학습자 경험 중심의 교수법의 중요성을 새롭게 인식하고 이를 현장에서 실천할 수 있는 역량을 키울 수 있기를 희망한다”고 말했다.

한편, 이번 역량 강화 워크숍에는 김병준 글로벌사업단장(총괄책임), 최대헌 경영학부 교수(교수법개발), 비즈니스IT전문대학원 안현철 교수(교육과정개발), 박도형 교수(마스터플랜), 김형균 소프트웨어학부 교수(리빙랩운영), 서준경 산학협력단 부장(산학협력프로그램), 바딤 슬랩첸코 서울대 아시아연구소 선임연구원, 박성준 글로벌개발협력연구원(GDCI) 연구원이 분야별 멘토로 참여했다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

