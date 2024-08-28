[인사] 동아대학교

▲사무처장 직무대리 허남인 ▲한림생활관장 박재진 ▲학술정보지원과장 황정후 ▲스포츠지원과장 박순우 ▲공과대학 행정지원실장 나진숙 ▲인문과학대학 행정지원실장 허혜숙 ▲취업지원실장 이정훈 ▲예술체육대학 행정지원실장 권명수 ▲총무과장 직무대리 권영준. (9월 1일 자)
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
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영남취재본부 조충현기자
입력2024.08.28 15:04
▲사무처장 직무대리 허남인 ▲한림생활관장 박재진 ▲학술정보지원과장 황정후 ▲스포츠지원과장 박순우 ▲공과대학 행정지원실장 나진숙 ▲인문과학대학 행정지원실장 허혜숙 ▲취업지원실장 이정훈 ▲예술체육대학 행정지원실장 권명수 ▲총무과장 직무대리 권영준. (9월 1일 자)
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
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