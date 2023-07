엑서지21, IT 토탈 솔루션 기업 아인시스아이엔씨 흡수합병…사업 다각화 나서

엑서지21이 최근 지분을 인수한 자회사 아인시스아이엔씨를 흡수합병한다고 28일 공시했다.

경영 효율성 증대 및 재무구조 개선을 위해서다. 합병 이후 엑서지21은 존속회사로 남고 아인시스아이엔씨는 소멸된다. 합병기일은 오는 10월 31일이다.

2011년 설립된 아인시스아이엔씨는 IT 인프라를 비롯한 IT 토탈 솔루션 전문기업이다. 서버, 스토리지, 네트워크 장비 등 IT 인프라 구축을 위한 다양한 하드웨어를 공급하며 렌탈 및 데이터 삭제, 장비이전 및 통합유지보수 서비스를 제공한다. 중고 서버장비 리싸이클(재생) 및 TPM(서드파티 유지보수) 전문업체로서 국내 유일하게 가트너(Gartner) 마켓가이드에 등재돼 있다.

주요 고객사로는 여러 정부기관을 비롯해 KT, 메가존클라우드, 네이버시스템, 나무테크 등과 해외 글로벌 유지보수 업체인 파크플레이스테크놀로지(Park Place Technologies), 노르딕컴퓨터(Nordic Computer), 엑시오 글로벌(Exeo Global) 등이 있다.

현재 글로벌 유지보수 협회인 SIA(Service Industry Association)의 정식멤버로 등록되어 활동하고 있다. 지난 2022년 기준 매출액 약 196억원, 영업이익 약 7억원, 당기순이익 약 7억원을 기록했으며 향후 AI 보안 솔루션(네트워크 탐지 및 대응) 사업으로 성장성을 더욱 확충할 계획이다.

엑서지21은 이번 합병으로 사업 다각화를 위한 교두보를 마련했다. 업계에서 인정받은 아인시스아이엔씨의 IT 인프라 구축 역량과 영업력, 네트워크를 바탕으로 본 사업을 확대할 계획이다.

엑서지21 관계자는 "외형 성장 및 안정적 수익구조 구축으로 회사의 경쟁력 강화뿐만 아니라 주주가치 제고에도 힘쓰겠다"며 "합병이 마무리되는 11월부터는 별도재무제표 상으로 아인시스아이엔씨 실적이 반영될 예정"이라고 밝혔다.

이어 "합병 시너지를 발휘해 사업 다각화 등 성장 전략을 신속하게 추진할 것"이라며 "활발한 마케팅 활동을 통해 기존의 사업과 자회사 엑서지솔루션스를 통한 안티드론 사업에도 박차를 가하고 있다"고 밝혔다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

