尹, '정전 70주년' 유엔군 위령탑 참배…현직 대통령 중 처음

유엔기념공원 1년4개월여만에 방문

유엔 참전국 대표단도 함께 참배

윤석열 대통령이 정전협정 체결 70주년인 27일 역대 현직 대통령으로서는 처음으로 유엔군 위령탑을 참배했다.

윤 대통령과 김건희 여사는 이날 오후 부산 유엔기념공원을 찾았다. 윤 대통령은 검은색 정장에 검은색 넥타이 검은색 선글라스 착용했고, 김 여사는 검은색 치마에 흰색 블라우스 정장을 입었다.

윤 대통령이 부산 유엔기념공원을 찾은 건 대선후보 시절이던 지난해 3월4일 이후 1년4개월여 만이다. 당시 윤 대통령은 "부산의 유엔묘지는 자유의 국제연대를 상징하는 세계사적인 장소"라며 "우리나라도 이제 자유의 국제연대 덕분에 자유민주주의를 하게 됐으니, 앞으로 국제적인 책임을 다해야 한다고 생각한다"고 다짐을 밝힌 바 있다.

6·25 정전협정 70주년을 맞아 윤석열 대통령이 27일 부산 남구 유엔기념공원을 방문, 유엔 참전국 정부대표단과 함께 유엔군 위령탑에 헌화한 뒤 묵념을 하고 있다. [이미지출처=연합뉴스]

윤 대통령은 데임 신디 키로 뉴질랜드 총독 부부, 자비에 베텔 룩셈부르크 총리가 함께 유엔기념공원 내 상징구역에 있는 룩셈부르크 국기, 뉴질랜드 기념비, 영국군 전사자 묘역 및 유엔군 위령탑을 참배했다.

윤 대통령 부부는 먼저 룩셈부르크 총리와 함께 룩셈부르크 국기를 참배한 데 이어서, 뉴질랜드 총독 부부와 함께 뉴질랜드 기념비에 참배했다.

또한 영국군 전사자 묘역으로 이동해 정전 협정일인 1953년 7월27일 전사한 제임스 로건 묘역을 참배한 후, 마지막으로 이날 행사에 참석한 유엔 참전국 정부대표단 모두와 함께 유엔군 위령탑에 헌화·묵념했다.

유엔군 위령탑은 1978년 6·25전쟁에서 전사한 유엔군 전사자를 추모하기 위해 건립됐다. 유엔군위령탑은 거대한 흰색 조형물로 탑 중앙에 비둘기 두 마리가 월계수로 연결돼있다.

유엔군 위령탑 한글 휘호는 박정희 전 대통령이 직접 썼다. 월계수 위에는 '유엔군위령탑 IN MEMORY OF THOSE MEMBERS OF THE UNITED NATIONS FORCES WHO GAVE THEIR LIVES IN THE KOREAN WAR 1950-1953(한국전쟁에서 목숨을 바친 유엔군의 일원들을 추모하기 위해)'이라고 적혀 있다.

윤석열 대통령과 김건희 여사가 27일 부산 남구 유엔기념공원 방문, 유엔 참전국 정부대표단과 함께 유엔군 위령탑에 헌화한 뒤 묵념하고 있다. [이미지출처=연합뉴스]

현장에는 6·25 전쟁으로 인한 형제의 비극을 그린 영화 '태극기 휘날리며'의 OST '편지'가 반복 연주됐다.

이날 행사에는 키로 총독 부부와 베텔 총리뿐만 아니라 맷 키오 호주 보훈부 장관, 패트리샤 미랄레스 프랑스 보훈담당 국무장관, 대럴 심슨 캐나다 보훈부 정무차관 등도 참석했다.

정부와 대통령실에서는 박민식 국가보훈부 장관, 조태용 국가안보실장, 임종득 안보 2차장, 이진복 정무수석, 강승규 시민사회수석, 임기훈 국방비서관, 이충면 외교비서관 등이 참석했다.

6·25 정전협정 70주년을 맞아 윤석열 대통령과 김건희 여사가 27일 부산 남구 유엔기념공원에서 유엔군 위령탑에 헌화하기 위해 입장하며 의장대 태극기에 경례하고 있다. [이미지출처=연합뉴스]





