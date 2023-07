손에는 커피, 정신은 대화…"女가 계단서 더 자주 넘어져"

연구결과 '여성이 남성보다 더 자주 넘어져'

계단 오르내리면서 멀티태스킹 잦기 때문

젊은 성인 여성 젊은 성인 남성보다 계단을 내려갈 때 다칠 위험이 더욱 높은 것으로 분석됐다. 계단에서 동료와 대화하거나, 손에 물건을 들고 내려가는 등 위험 유발 행동을 더 자주 하는 경향이 있는 것으로 나타났기 때문이다.

27일 미국 퍼듀대 조혜영 박사(현 소속 노던 아이오와대)와 셜리 리트딕 교수팀은 과학 저널 '플로스 원'(PLOS ONE)에서 대학생 관찰 연구 결과 여성이 남성보다 계단을 내려갈 때 위험 행동을 할 가능성이 더 높다고 밝혔다.

관찰 연구가 실시된 실내 2단계 계단(위)과 17단계 계단 [사진출처='과학저널' PLOS ONE]

AD

연구팀은 미국에서 3세 미만 유아와 20대 청년, 85세 이상 고령자 등 세 그룹이 계단에서 넘어질 가능성이 가장 높은 것으로 나타났다. 특히, 젊은 성인 그룹에서는 여성이 남성보다 80% 더 자주 넘어진다며 그 이유를 밝히기 위해 연구를 계획했다고 설명했다.

연구팀은 대학 캠퍼스 내 실내 계단 두 곳에서 한 학기 동안 스마트폰 카메라로 내려오는 사람들의 행동을 촬영해 분석했다. 계단 하나는 2단계, 다른 하나는 17단계로 된 계단이었고 남성 1470명, 여성 930명의 행동이 분석됐다.

확인된 위험한 행동은 난간을 사용하지 않기, 내려올 때 계단 주시하지 않기, 샌들·슬리퍼 등을 신는 것, 동료 또는 스마트폰 대화하기, 전자기기 사용하기, 주머니에 손 넣기, 물건을 들고 내려오기, 계단 건너뛰기 등이었다.

짧은 계단에서는 아무도 난간을 사용하지 않았고, 16.1%는 전자기기 사용, 16.4% 동료와 대화하기 행동을 보였다. 긴 계단에서도 64.8%가 난간을 사용하지 않았고 11.9%는 전자기기를 사용했으며 14.5%는 동료와 대화하며 내려왔다.

남녀 간 차이 분석 결과 동료와 대화하기(18% vs 13%), 동료와 함께 걷기(20% vs 13%), 손에 물건 들고 내려오기(70% vs 46%), 난간 사용하지 않기(69% vs 63%) 등 위험 행동을 여성이 남성보다 더 많이 하는 것으로 나타났다. [사진제공=HyeYoung Cho]

남녀 간 차이 분석 결과 동료와 대화하기(18% vs 13%), 동료와 함께 걷기(20% vs 13%), 손에 물건 들고 내려오기(70% vs 46%), 난간 사용하지 않기(69% vs 63%) 등 위험 행동을 여성이 남성보다 더 많이 하는 것으로 나타났다.

전자기기 사용은 남녀가 14%로 같았고, 남성은 계단 건너뛰기(4% vs 1%)와 주머니에 손 넣기(19% vs 9%)가 여성보다 많았다.

연구팀은 이 연구 결과는 전반적으로 여성이 계단을 내려갈 때 멀티태스킹(다중작업)을 하는 경우가 많아 주의가 산만할 수 있음을 시사한다며 이는 계단 건너뛰기나 계단을 보지 않기보다 더 위험할 수 있다고 지적했다.

이어 연구팀은 "이 연구에서 확인된 여성들의 위험 행동들이 젊은 여성의 높은 계단 관련 부상률과 관련이 있을 수 있다"며 "향후 연구에서 근력이나 반응 시간 차이 등 부상 위험을 높일 수 있는 남녀 간 생리적 차이도 조사할 필요가 있다"고 덧붙였다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>