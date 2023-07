부경대생, ‘국제 사물인터넷 융합학회’ 우수 논문상

국립부경대학교 인공지능융합학과 석사과정 응웬 티 미 쑤엔 씨가 ‘2023년 국제 사물인터넷 융합학회(International Conference on Internet of Things and Convergence 2023)’에서 우수 논문상을 받았다.

부경대에 유학 중인 베트남 유학생 응웬 티 미 쑤엔 씨는 최근 베트남 호찌민에서 열린 이번 국제학회에서 논문 ‘Implementation of IoT using Voice Recognition’으로 우수 연구성과를 인정받았다.

부경대학교 인공지능융합학과 석사과정 응웬 티 미 쑤엔 씨.

응웬 티 미 쑤엔 씨는 인공지능을 활용한 사물인터넷의 음성인식 성능 개선 연구성과를 제시해 우수한 평가를 받았다.

그는 이 논문에서 구글 음성인식 모델로 사물인터넷 제어 명령 음성을 인식해 문자로 변환하는 과정에서 인식이 어려운 문자의 인식률을 개선하는 방안을 제시했다. 인공지능을 기반으로 인식이 어려운 문자를 자주 사용되는 기기명, 제어 명령 데이터와 비교 확인하는 방식이다.

김태국 지도교수는 “이번 연구로 구현된 음성인식 인터페이스는 스마트 가전, 스마트 스피커, 차량용 내비게이션 등 다양한 애플리케이션에 활용할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

응웬 티 미 쑤엔 씨는 부경대 BK21 인공지능융합 교육연구단의 장학금 지원을 받으며 인공지능과 사물인터넷 융합 연구를 수행해 이번 수상 성과를 거뒀다.





