신라대 김우성 교수, GBATA 2023 최우수 논문상

신라대학교 경영학과 김우성 교수가 ‘제24회 국제학술대회’에서 최우수 논문상을 받았다.

신라대 경영학과 김우성 교수는 글로벌경영기술학회(GBATA, Global business and Technology Association)가 주최한 ‘제24회 국제학술대회’에서 최우수 논문상(Best Paper Award)을 받는 영예를 안았다.

이번 학술대회는 지난 11일부터 14일까지 체코 프라하에서 열렸으며 김 교수는 미국 플로리다 Rollins College Crummer 경영대학원의 Halil Kiymaz 교수와 공동 연구한 ‘Founder CEOs and ESG performance : Evidence from an Emerging Market’를 발표했다.

‘Founder CEOs and ESG performance : Evidence from an Emerging Market’은 인도기업을 대상으로 ESG성과와 CEO 간 관계를 살펴본 연구내용이다.

신라대 경영학과 김우성 교수.

GBATA국제학술대회는 경영, 경제, 기술, 사회, 법률, 다문화와 관련된 문제를 다루는 학술대회로 매년 각 분야의 연구자들이 모여 연구 성과를 발표하고 수상 논문의 연구 결과를 각 분야 연구자와 실무자에게 공유한다.

최우수논문상을 받은 신라대 김우성 교수는 “학술논문 발표대회에 잘 준비할 수 있도록 도움을 준 총장님과 교직원분들께 감사하다”며 “열심히 준비한 만큼 기대 이상의 좋은 결과를 얻어 기쁘고 이번 연구 자료가 많은 분께 공유돼 좋은 영향이 있길 바란다”고 말했다.





