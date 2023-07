상명대 석사생, 고효율·고안전성 셀룰로스 기반 배터리 소재 개발

상명대학교는 석사과정 학생이 고효율·고안전성의 셀룰로스 기반 배터리 소재를 개발했다고 17일 밝혔다.

상명대에 따르면 변성현 화학에너지공학과 석사과정 학생의 논문이 'Cellulose' 저널에 단독 1저자로 게재됐다. Cellouse저널은 JCR(Journal Citation Reports)의 재료과학 및 목재 분야에서 1위를 차지하는 저명한 학술지다.

변성현 학생은 'Porous channels in cellulose acetate by compressed nitrogen with lactic acid(젖산과 질소가스 투과를 통한 셀룰로스아세테이트 분리막 기공 채널 형성)'라는 논문을 통해 고효율·고안전성 셀룰로스 기반의 배터리 소재 개발에 관한 연구 결과를 발표했다.

특히 질소 기체와 젖산을 활용해 기공도를 극대화하는 데 성공했다. 셀룰로스 기반의 배터리 소재로 열적 안정성을 높이고, 비용은 줄였다. 셀룰로스는 자연적 소재로 자연분해 또한 가능해 친환경적이란 평가도 받는다.

이번 연구는 고성능 배터리 개발을 위한 기반 기술 확보에 의의가 있다. 한국 배터리 기술이 지속해 성장해 갈 수 있는 발판이 되었다는 것이 학계의 평가다.





최태원 기자 skking@asiae.co.kr

