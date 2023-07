서울옥션, 이우환·마르크샤갈 등 출품…25일 'Daegu Sale'

25일 대구신세계백화점, 총 77점·72억원 규모

서울옥션은 오는 25일 오후 4시 대구신세계백화점 8층 문화홀에서 2023년 'Daegu Sale'을 개최한다고 15일 밝혔다.

이우환, 1936 - , [From Point], oil and mineral pigment on canvas, 72.5×60.5cm(20), 1978, [사진제공 =서울옥션]