방신실 ‘두산디지털이노베이션과 후원 계약’

계약 기간 2024년…상의 로고 부착 출전

‘라이징 신인’ 방신실이 두산디지털이노베이션(DDI)과 후원 계약을 했다.

방신실의 매니지먼트사인 와우매니지먼트그룹은 4일 "계약 기간은 2024년 12월까지"라면서 "상의에 두산디지털이노베이션 로고를 부착하고 경기에 출전한다"고 밝혔다. 국가대표 출신인 방신실은 한국여자프로골프(KLPGA)투어의 ‘특급 신인’이다. 173㎝의 키에 300야드를 넘나드는 장타를 앞세워 인기몰이를 하고 있다. 지난 5월 E1 채리티오픈에선 생애 첫 승을 차지했다.

방신실(오른쪽)과 오명환 두산디지털이노베이션 부사장이 후원 조인식 직후 기념 촬영을 하고 있다.[사진제공=와우매니지먼트그룹]

두산디지털이노베이션은 "골프 선수로서 경쟁력을 갖춘 방신실의 지속적인 성장 모델이 디지털 전환을 추구하는 회사의 성장 방식과 일맥상통한다"며 "방신실과 함께 세계 최고로 성장해 가는 모습을 전 세계 고객에게 보여주고 싶다"고 후원 배경을 설명했다. 방신실은 "저를 믿고 지원해준 두산디지털이노베이션에 감사드린다"면서 "앞으로 더욱 열심히 훈련해 좋은 성적으로 보답하겠다"고 소감을 전했다.

두산디지털이노베이션은 디지털 트랜스포메이션을 위한 인프라 및 전문 인력을 양성하는 기업이다. 두산그룹 계열사를 비롯한 전 세계 기업에 IT 서비스, 애플리케이션 개발 및 운영, 플랫폼 및 IT 인프라 구축과 운영 등 토탈 IT 솔루션을 제공한다. AI, 데이터 분석, 차세대 보안과 같은 신기술로 디지털 혁신을 가속화하고 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

