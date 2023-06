[콕!건강]오래가는 코로나19 후유증, 천식일 수 있다

한양대병원 김상헌 교수팀 연구

코로나19에 감염된 뒤 기침과 호흡곤란 등의 호흡기 증상이 오랫동안 지속된다면 새롭게 천식이 발병했을 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

AD

한양대병원은 호흡기알레르기내과 김상헌, 이현, 김보근 교수 연구팀아 국제 학술지 '알레르기 및 임상면역학저널(The Journal of Allergy and Clinical Immunology in Practice)' 4월 온라인판에 실린 '코로나19 감염 후 성인 천식의 신규 발생(New-onset asthma following COVID-19 in adults)'이라는 논문을 통해 이 같은 연구 결과를 내놨다고 밝혔다.

코로나19에 감염된 환자 중 일부는 회복 이후에도 후유증으로 다양한 호흡기 증상이 지속된다. 대표적인 증상으로는 장기적인 기침, 쌕쌕거림, 호흡곤란 등이 있다. 이 같은 증상은 천식 환자에게서도 발생하는 매우 흔한 증상이지만, 코로나19의 후유증으로 오인하는 경우가 많았다. 아울러 지금까지 코로나19에 감염된 후 지속되는 호흡기 증상이 천식의 신규 발생과 연관됐는지에 대한 연구 또한 없었다고 병원 관계자는 설명했다.

김 교수팀은 2022년 4월부터 2022년 10월까지 한양대병원에서 코로나19에 감염됐다가 회복된 후 호흡기 증상을 호소하는 394명의 환자 중에 천식이 의심되는 36명을 선정했다. 이 중 과거에 천식을 진단받은 환자 16명과 코로나19 이전에 천식 의심 증상이 있던 3명을 제외한 17명에 대해 천식 발병 여부를 연구한 결과 6명(1.5%)이 새롭게 천식으로 진단받았다. 이는 같은 기간 한양대병원에서 코로나19 감염이 없는 동일한 환자군에서 발생한 천식 환자보다 현저히 높았다.

김 교수는 이번 연구결과에 대해 "대부분의 사람들은 코로나19로 감염 회복 후에도 지속되는 천식과 유사한 호흡기 증상을 단순히 코로나19 감염 후 발생하는 장기 후유증으로 생각하는 경향이 있다"며 "코로나19로부터 회복된 후에도 4주 이상 이러한 증상이 계속된다면 급성 또는 만성 천식을 감별하기 위해 전문가의 진찰이 필요하다"고 조언했다.

한양대병원 호흡기알레르기내과 김상헌 교수. [사진제공=한양대병원]





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>