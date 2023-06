北 사이버 공격 65%는 韓 대상…정보 탈취 목적

美 매체, 보안 업체 비공개 보고서 공개

북한이 외국의 주요 정보를 빼내기 위해 해킹을 활용하는 것으로 드러났다. 위치 정보를 확인할 수 있는 사이버 공격을 확인한 결과, 전체 건수의 3분의 2는 한국에 집중된 것으로 나타났다.

26일 미국 외교 전문지 포린폴리시는 보안 업체 '레코디드 퓨처'가 발표한 비공개 보고서를 최근 보도했다. 이 보고서엔 지난 14년간 북한 연계 해킹 조직이 벌인 273개 사이버 공격을 분석한 내용이 담겼다.

