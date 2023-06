이재하 대구상공회의소 회장은 21일부터 23일까지 스위스 제네바에서 열리는 ‘제13차 세계상공회의소 총회’(World Chambers Congress : WCC)에 참석한다.

이재하 대구상의 회장.

AD

이번 총회는 국제상업회의소(International Chamber of Commerce : ICC), 세계상의연맹(World chambers Federation : WCF) 및 제네바 상공회의소(Geneva Chamber of Commerce, Industry and Services : GCCI)가 주최하며 ‘다자주의를 통한 평화와 번영의 실현’을 주제로 회의, 시상식, 워킹그룹 세션으로 진행될 예정이다.

세계상공회의소 총회 때는 세계 110여개 국에서 2000여명이 참석할 것으로 알려졌다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>