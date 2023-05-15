[인사]한국체육대학교

▲교무처장 조준호 ▲기획처장 박선영 ▲대학원장 김진호 ▲사회체육대학원장 겸 스포츠융복합대학원장 김현남 ▲훈련학생처장 겸 최고경영자과정원장 김진해 ▲스포츠과학대학장 겸 산학협력본부장, 산학협력단장 정광채 ▲생활체육대학장 겸 스포츠문화예술대학장 윤석훈 ▲학술정보원장 안근아 ▲생활관장 이영선 ▲인재개발원장 조욱상 ▲교수학습개발센터소장 김인수 ▲체육과학연구소장 박상균 ▲평생교육원장 강광배 ▲보건진료소장 오재근 ▲대학원주임교수 김한별 ▲최고경영자과정 주임교수 이제훈 ▲체육학과장 겸 최고경영자과정 주임교수 변호진 ▲경기지도학과장 겸 스포츠융복합 대학원 주임교수 윤지운 ▲사회체육학과장 육현철 ▲스포츠청소년지도학과장 겸 사회체육대학원 주임교수, 최고경영자과정 지도교수 박재명 ▲특수체육교육과장 겸 장애학생지원센터장 김경진 ▲스포츠산업학과장 김수잔 ▲운동건강관리학과장 구정훈 ▲노인체육복지학과장 김예성 ▲공연예술학과장 이지원 ▲태권도학과장 정국현 ▲교양교직과정부장 김현정 ▲학보사 주간 겸 방송국 책임지도교수, 미디어본부장 허진석 ▲생활관 부관장 임정우
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