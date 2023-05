경남 고성군 여성들이 모였다 … 한마음체육대회 개최

2023년 여성 친화 미니박람회도 열어



경남 고성군, 고성군 여성단체협의회는 12일 고성군실내체육관에서 250여명이 모인 가운데 제 3회 고성군 여성단체협의회 한마음체육대회를 열었다.

한마음체육대회는 여성단체협의회 소속 단체 간 협력과 화합을 다지기 위해 마련된 행사로, 2019년부터 시작됐으나 코로나19로 그간 개최되지 못하다가 2022년 제2회에 이어 올해 제 3회 행사를 열게 됐다.

경남 고성군, 고성군 여성단체협의회는 12일 고성군실내체육관에서 고성군 여성단체협의회 한마음체육대회를 열었다.

이날 이상근 군수, 정점식 국회의원, 백수명, 허동원 경상남도의회 의원, 김향숙 고성군의회 부의장과 의원, 여성단체협의회 소속 단체 회장 및 회원, 고문, 일반 참여자 등 250여명이 참석한 가운데 ▲함께하는 식전공연 ▲기념식 ▲명랑운동회 ▲식후공연 ▲화합의 장 등이 진행됐다.

또한 함께 개최된 2023년 고성군 여성친화 미니박람회에서는 여러 부스에서 고성군 내 경력단절 여성의 취업 능력 향상 등을 위한 취업 상담, 각종 정보교환, 이미지 컨설팅 등 다양한 체험행사가 열려 참여자들의 흥미를 돋웠다.

주요 부스들로는 ▲알기 쉬운 심폐소생술과 꽃차 만들기 체험 ▲여성친화도시 한번 알아볼까요 ▲여성 취업자를 위한 프로 이미지 컨설팅 ▲우리 고성군 여성 새 일 찾아∼내 일 찾아∼ ▲여성 창업 선배님이 알려주는 창업 꿀팁 ▲Bye Bye 치매 걱정 Hi Hi 건강한 우리 고성, 우리 가족 ▲우리 모두 함께 행복해요! 다양한 문화체험 HAPPY TOGETHER ▲폭력 없는 고성군, 병균 없는 우리 가족 손 비누 만들기 ▲향기 품은 섬유 향수 만들기 ▲오늘은 내가 1일 은빛 바리스타 등이며, 이외에도 홍보 및 참여형 체험이 가능한 10개의 부스가 있다.

이 군수는 “평소 지역사회 자원봉사뿐만 아니라 연일 계속되는 행사 곳곳에서 자원봉사자로 적극적으로 활동하고 있는 여러분의 노고에 깊은 감사를 드린다”며 “여러분의 자존감과 자긍심을 더 높이는 자리가 되기를 바라며 고성군여성단체협의회의 활성화를 더욱 기대한다”고 말했다.

정 의원은 “여성의 권익 신장과 양성평등 촉진, 다양한 봉사활동으로 지역사회 발전에 이바지해온 고성군 여성단체협의회 회원 여러분의 노고에 감사하다”며 “오늘 행사를 통해 회원 간 소통과 화합을 다지고 새로운 도약을 준비하는 뜻깊은 시간이 되기를 소망한다. 여성단체협의회가 활성화될 수 있도록 앞으로도 지속적인 관심을 가지겠다”고 했다.

고성군 여성단체협의회는 소외되고 어려운 이웃을 위해 ▲주거환경개선지원 ▲다문화가족 신생아 출산용품 지원 ▲멘토·멘티 김장 나누기 ▲장애 가족 밑반찬 지원 ▲결혼이민여성 멘토링 등 다양한 저소득층 계층 지원에 앞장서고 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

