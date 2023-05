부경대생들, 한국마린엔지니어링학회 우수논문상

국립부경대학교 대학원 기계설계공학과 연구생과정의 팔라시 차크마 씨와 자오훙우 씨, 전준호 파이벡스 연구원, 이연원 교수가 한국마린엔지니어링학회 우수논문상을 받았다.

이들은 최근 여수엑스포컨벤션센터에서 열린 한국마린엔지니어링학회 2023년 전기공동학술대회에서 논문 ‘Flow behavior and performance analysis of Annular Centrifugal Contactor for liquid?liquid separation: A numerical study’로 이 상을 받았다.

한국마린엔지니어링학회지 제46권 제4호에 실린 이 논문은 밀도 차이가 있는 두 액체의 분리에 대한 연구성과를 게재해 2022년 우수논문으로 선정됐다.

이연원 교수(왼쪽 3번째) 등 연구팀이 기념촬영하고 있다.

부경대생 등 연구팀은 이 논문에서 혼합물 변화의 액 밀도 차이, 각속도와 유입 속도에 기초해 혼합·분리에 대한 상세한 파라메트릭 분석을 수행했다.

연구팀은 오일 분리 효율은 각도·유입 속도가 증가할수록 감소하지만, 액체 밀도 차이가 증가함에 따라 증가한다는 연구 결과를 밝혔다.

한국마린엔지니어링학회는 지난 1년간 출간된 전체 논문 중 우수논문을 선정해 논문상을 수여하고 있다.





