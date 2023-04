"표절 안 했다" 법정서 직접 노래 부르며 반박한 英가수

에드 시런, 마빈 게이 곡과 유사성 논란

"삶과 가족으로부터 영감 받았다" 주장

표절 논란에 휩싸인 영국 출신 유명 싱어송라이터 에드 시런이 표절 논란을 부인하며 법정에서 직접 기타를 치며 노래를 불렀다.

28일(현지시간) BBC·CNN 등 매체에 따르면 에드 시런은 이날 뉴욕 맨해튼 연방법원에서 열린 재판에 출석해, 배심원단 앞에서 자신의 2016년 히트곡인 '씽킹 아웃 라우드(Thinking Out Loud)'의 도입부를 연주했다.

표절 소송을 당한 영국 출신 싱어송라이터 에드 시런이 25일(현지시간) 미국 뉴욕 맨해튼연방법원에서 증언한 뒤 건물을 나서고 있다. 1970년대 가수 마빈 게이와 명곡 '레츠 겟 잇 온'(Let's Get It On)을 공동 작곡한 에드 타운센드의 상속인들은 시런의 2016년 히트곡 '씽킹 아웃 라우드'(Thinking Out Loud)가 '레츠 겟 잇 온'의 주요 부분을 베꼈다고 주장하고 있다. [이미지출처=AFP연합뉴스]