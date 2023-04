브루노 마스, 첫 내한공연 10만석 매진…최대 100만원 암표 성행

내한을 앞둔 세계적 팝스타 브루노 마스 내한 콘서트 전 좌석이 매진됐다.

28일 현대카드는 오는 6월 17일부터 18일까지 이틀 동안 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 진행하는 브루노 마스 내한 콘서트 전 좌석이 매진됐다고 밝혔다.

이날 정오부터 진행된 일반 예매는 시작 25분 만인 낮 12시 25분에 매진됐다. 동시 접속자 수는 116만명에 달했다.

앞서 하루 전인 지난 27일 낮 12시에는 현대카드 회원 대상으로 선 예매가 진행됐다. 선 예매 시작 45분 만인 낮 12시 45분에 모든 좌석이 다 팔렸다. 동시 접속자 수는 116만명을 기록했다.

현대카드는 "이번 현대카드 슈퍼콘서트 27 브루노 마스에 대한 관심이 매우 뜨거운 것으로 분석된다"고 밝혔다.

브루노 마스는 대중성과 음악성을 동시에 갖춘 글로벌 아티스트다. '저스트 더 웨이 유 아(Just the Way You Are)', '메리 유(Marry You)', '업타운 펑크(Uptown Funk)' 등 수많은 히트곡을 보유하고 있으며, 15회의 그래미 어워즈 수상 이력을 가지고 있다. 앤더슨 팩과 함께 결성한 ‘실크 소닉’으로 활발한 활동을 펼치고 있다.

한편, 선 예매 직후부터 번개장터, 중고나라 등 온라인 거래 플랫폼을 중심으로 해당 공연의 암표 판매 게시물이 등장하고 있다. 현재 해당 공연 관람권의 기존 최고가는 25만원이지만, 암표 거래는 티켓당 20여만 원 안팎의 웃돈이 붙었다.

현재 거래 플랫폼에는 최대 100만원에 티켓을 양도하겠다는 판매자도 등장해 암표 거래에 대한 우려도 커지고 있다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

