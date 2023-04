방탄소년단 슈가, 솔로 앨범 'D-DAY' 타이틀곡은 ‘해금’

‘D-DAY’ 트랙리스트 공개, 총 10곡 수록

아이유 비롯 제이홉·사카모토 류이치·김우성 참여

그룹 방탄소년단(BTS) 슈가의 솔로 앨범 ‘D-DAY’의 트랙리스트가 공개됐다.

방탄소년단 슈가_솔로 앨범 D-DAY_트랙리스트 [사진제공 = 빅히트 뮤직]

10일 소속사 빅히트뮤직은 방탄소년단의 공식 SNS에 Agust D로 발매하는 솔로 앨범 ‘D-DAY’의 트랙리스트를 게재했다.

이번 트랙리스트를 살펴보면 ‘D-DAY’에는 지난 7일 선공개된 ‘사람 Pt.2 (feat. 아이유)’와 타이틀곡 ‘해금’을 비롯해 ‘D-Day’, ‘HUH?! (feat. j-hope)’, ‘AMYGDALA’, ‘SDL’, ‘극야’, ‘Interlude: Dawn’, ‘Snooze (feat. Ryuichi Sakamoto, 김우성 of The Rose’, 그리고 방탄소년단의 ‘Life Goes On’을 Agust D의 감성으로 재해석한 동명의 곡까지 총 10곡이 수록된다.

타이틀 곡 ‘해금’은 제목과 가사에 등장하는 전통 악기 해금 사운드를 활용한 곡이다. 앞서 슈가는 활동명 Agust D로 발매한 두 번째 믹스테이프 ‘D-2’의 타이틀곡 ‘대취타’에서도 해금 사운드를 활용해 화제가 됐다.

슈가는 솔로 앨범 ‘D-DAY’의 전곡 작사, 작곡에 참여하며 앨범 작업 전반을 이끌어 프로듀서로서 역량을 입증했다.

이번 앨범에서 슈가는 선공개 곡에서 호흡을 맞춘 가수 아이유 외에도 방탄소년단 제이홉, 일본의 세계적인 음악가 고(故) 사카모토 류이치, The Rose의 김우성 등 각기 다른 매력을 가진 아티스트들과 함께 Agust D 트릴로지의 피날레를 완성했다. 솔로 앨범 ‘D-DAY’는 오는 21일 공개된다.





