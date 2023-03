효성첨단소재는 베트남 계열사 두 곳에(Hyosung Vietnam Co., Ltd. / Hyosung Quang Nam Co., Ltd.) 각각 약 309억원과 278억원의 채무보증을 진행했다고 27일 공시했다.

이는 자기자본대비 각각 4.29%와 3.86%에 해당한다.





유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr

