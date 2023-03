부경대 공과대학, ‘현대제철 채용설명회’ 개최

국립부경대학교 공과대학이 지난 20일 공학 1관 다목적홀에서 ‘2023학년도 공과대학생 취업 지원을 위한 현대제철 채용설명회’를 개최했다.

이번 행사에는 공과대학생 350여명이 참가했으며 현대제철 관련 정보를 폭넓게 제공하고 부경대 공과대학생들의 진로 탐색을 돕기 위해 진행됐다.

현대제철 채용설명회가 진행 중이다.

이날 행사에서는 부경대 동문인 태순재 현대제철 상무가 강사로 나서 ‘인류 사회와 함께하는 철의 미래(Future of Steel, along with Human Society)’를 주제로 회사 소개와 철강산업의 현황과 미래 등에 대해 강연했다.

또 현대제철의 채용·인사담당자들이 직접 참여해 자기소개서 지도 등 일대일 맞춤형 상담을 제공하는 채용 상담 부스를 운영했다.

왕제필 공과대학장은 “현직자로부터 직접 산업 동향과 채용정보를 얻는 기회를 제공한 이번 행사가 학생들에게 취업 동기를 부여하고 관련 분야 지원을 확대하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.





