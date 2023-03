볼보건설기계, 북미서 차세대 건설기계·장비 솔루션 선봬

업계 지속가능성 높이는 굴착기·컴팩터 등 공개

볼보건설기계는 14일부터 18일까지 미국 라스베이거스에서 열린 ‘콘엑스포 2023’에 참가해 지속가능한 업계로의 전환을 준비하는 차세대 건설기계 장비와 솔루션을 공개했다.

볼보건설기계는 이번 전시회에서 '변화는 이곳에서 시작합니다. 지금 바로 준비하세요(Change Starts Here. Be Ready for It).'라는 슬로건을 내세우며 지속가능한 미래 기술을 선보였다. 전기 굴착기, 전기 아스팔트 컴팩터와 충전 솔루션, 무화석 강철을 사용해 만든 굴절식 덤프트럭 등이다.

볼보건설기계는 이번에 선보인 22톤급 중형 전기 굴착기 EC230 일렉트릭(Electric)을 커스터마이징 파일럿 제품으로 북미 시장에 출시했다. 전시회에서 공개한 전기 아스팔트 컴팩터 DD25 Electric도 북미 시장에서 온라인 예약 판매를 시작했다. 이로써 온라인으로 예약 주문이 가능한 총 6개 전기 장비 라인업을 보유하게 됐다. 중형 굴착기와 중형 휠로더도 추가 개발하고 있다.

볼보건설기계는 이번 전시회에서 무화석 강철로 만든 건설기계 2호기를 북미 고객에게 인도하며 탄소중립 비전 달성에 한 걸음 가까워졌다. 무화석 강철로 만든 A30G 굴절식 덤프트럭은 스웨덴 철강 제조업체 SSAB와의 협업으로 만들어졌다. 제품 원료인 철강 생산 과정에서 새로운 기술을 적용해 최소 90% 이상 탄소 배출을 줄인 제품이다.

볼보건설기계는 또 국내 창원공장에서 만든 EC500 대형 크롤러 굴착기 프로토타입을 전시회에서 처음으로 공개했다. EC500은 볼보 차세대 굴착기 컨셉트를 반영한 디자인이 특징이다. 기존 모델보다 운전석 디자인과 작업자 인터페이스 편의성 및 안전성, 생산성을 높였다. 볼보건설기계는 4분기부터 창원 공장에서 이 제품을 양산할 예정이다. 한국을 포함한 일부 시장에서 선출시한다.

앤드류 나이트 볼보그룹코리아 대표이사 겸 볼보건설기계 굴착기 오퍼레이션 총괄은 “콘엑스포 2023에서 다채로운 친환경 건설기계 라인업을 선보이며 업계 변화와 나아갈 방향을 소통하는 장을 마련했다"며 "볼보그룹코리아는 그룹 최대 규모의 굴착기 생산 공장이자 전기 굴착기 핵심 생산기지로서 앞으로 업계 전환을 가속하도록 투자와 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.





김평화 기자 peace@asiae.co.kr

