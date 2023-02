전성배 IITP 원장 "올해는 6G 원년…글로벌 협력 요청"

MWC2023서 'K-네트워크 전략' 발표

[아시아경제 오수연 기자] 전성배 정보통신기획평가원(IITP) 원장은 28일(현지 시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 모바일월드콩그레스(MWC)2023에서 '네트워크 투자: 디지털 혁명 제공(Network Investment: Delivering the Digital Revolution)'을 주제로 열린 장관급 프로그램에 참여해 '길을 닦다: 새로운 디지털 세상을 향해(Paving the path: Toward a New Digital World)'를 주제로 기조연설을 했다.

전성배 정보통신기획평가원(IITP) 원장은 28일(현지 시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC2023에서 기조연설을 하고 있다. [사진제공=IITP]

전 원장은 "전 세계는 디지털 전환기를 지나 디지털 심화 시대에 진입했다"며 네트워크의 발전으로 인해 "우리 경제·사회는 그 누구도 경험해보지 못한 속도로 변화가 가속화되고 있다"고 말했다. 또한 '뉴욕 구상'과 '대한민국 디지털 전략'을 통해 한국 정부가 지속적으로 디지털 혁신 정책을 추진해오고 있다며, 이를 구체적으로 실현하기 위한 방안인 'K-네트워크 2030 전략'을 발표했다. 'K-네트워크 2030 전략'은 6G, 양자, 위성통신 기술개발을 통한 네트워크 혁신, 탄탄하고 안전한 네트워크 기반 강화, 튼튼하고 경쟁력 있는 산업 생태계 조성 등 네트워크 혁신을 종합적으로 추진하기 위한 대한민국의 비전을 담고 있다.

한국은 차세대 네트워크 기술을 혁신하기 위해 6G 원천기술과 상용화 연구를 병행 추진하고, 양자암호·양자인터넷 등 양자통신 기술의 고도화와 네트워크의 공간확장을 위한 위성통신 기술 확보를 추진한다. 가입자망을 전면 광케이블로 전환, 통신장애 예방 능력과 신속한 복구 능력 확보 및 인공지능(AI) 같은 신기술을 활용해 네트워크 장비를 저전력화하는 등 안정적이고 신뢰할 수 있는 인프라를 구축할 예정이다. 또한, 네트워크의 소프트웨어(SW)화를 지원하고, 오픈랜이 확산할 수 있는 환경을 조성한다. 통신용 반도체와 부품 개발, 인력양성 등 네트워크 산업 생태계를 만든다.

전 원장은 "2023년은 국제전기통신연합(ITU)에서 6G 비전이 선포되고, 6G 주파수 대역에 대한 본격적인 논의가 시작되는 6G 도입의 진정한 시작점이자 원년"이라며, "대한민국 정부와 함께 올해부터 6G를 준비하고자 한다"고 말했다.

한국은 2026년 프리-6G 비전 페스트를 개최할 예정이다. 전 원장은 "2026 프리-6G 비전 페스트에서는 한국이 가진 6G 비전과 그간의 한국 6G 성과를 전 세계와 공유할 예정으로, 각국의 많은 협력과 참여를 희망한다"고 밝혔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

