서울시 새 브랜드, 내국인은 'Seoul for you' 1위

전체 1위 및 외국인은 'Seoul, my soul'

[아시아경제 성기호 기자] 서울시가 신규 도시 브랜드 개발을 위해 지난해 12월 28일부터 지난달 31일까지 슬로건 선호도조사를 추진한 결과, 온?오프라인을 통해 내?외국인 총 39만7721명이 참여하였다고 3일 밝혔다.

그 결과 전체 1위는 Seoul, my soul, 2위는 Seoul for you이고, 내국인은 Seoul for you, 외국인은 Seoul, my soul을 각각 1위로 선택하였다.

시는 1, 2위 표차가 총 투표수의 2.4%로 근소한 차이고, 해외와 국내 선호 슬로건이 달라 추가적인 의견수렴 절차가 필요하다고 판단, 2월 중순경 최종 결선투표를 실시하기로 했다.

최원석 서울시 홍보기획관은 “서울의 새로운 브랜드 개발에 많은 시민참여해 주셔서 감사드린다” 면서 “향후 있을 최종 결선투표에 참여하여 시민의 손으로 새로운 브랜드 슬로건을 직접 뽑아주시길 바란다.” 고 말했다.





성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr

