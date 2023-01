이수만 "SM, 지구 살리는 지속가능성 실현에 동참"

새해 첫날 공개한 'SM 서스테이너빌리티 포럼' 기조연설

이수만 SM엔터테인먼트 총괄 프로듀서가 1일 SM엔터테인먼트가 개최한 무료 온라인 콘서트 'SM타운 라이브 2023 : SMCU 팰리스@광야'에서 개회사 하고 있다. 사진제공 = SM엔터테인먼트

[아시아경제 김희윤 기자] “음악 한 곡이 인생을 바꾸듯, 나무 한 그루를 시작으로 우리의 지구를, 세상을 바꿀 수 있다”

이수만 SM엔터테인먼트 총괄 프로듀서는 1일 오후 12시 유튜브 SM타운 채널 등을 통해 공개된 'SM 서스테이너빌리티 포럼(SM Sustainability Forum)' 영상에서 K팝을 중심으로 그리는 지속가능한 미래를 제시했다. 이번 포럼은 국내 엔터테인먼트 기업이 개최한 최초의 기후위기 행사다.

이 프로듀서는 SM과 함께 '퍼스트 무버'로 세계 무대에 나가서 '컬처 퍼스트, 이코노미 넥스트(Culture First, Economy Next)'를 실현했다고 평가했다. 이어 다시 새로운 미래인 인공지능(AI)'과 메타버스 세상을 설계하고 메타버스 시대의 콘텐츠를 리드하고자 한다고 강조했다.

SM은 메타버스인 'SM 컬처 유니버스(Culture Universe)'(SMCU)와 메타버셜 오리진 스토리를 통해 독자적인 SM만의 콘텐츠를 구축하고 있다. SMCU의 무한한 창조의 세계인 '광야'가 그 대표적 무대다.

이 프로듀서는 "우리의 비전은 현실이 됐다. 우리는 이미 현실과 가상의 경계 없이 문화로 연결된 메타버스 세상에 살고 있다"면서 "여러분의 무한한 창조성을 펼칠 수 있는 메타버스에서 '플레이투크리에이트(Play2Create)', 즐겁고 행복하게 창조성을 발견하고 발휘하며 성장하길 바란다"고 밝혔다.

왼쪽부터 이수만 총괄 프로듀서, 엑소 수호, 최재천 교수. SM 서스테이너빌리티 포럼 현장. 사진제공 = SM엔터테인먼트

또한, 이 프로듀서는 무엇보다 지금은 지구상의 기후 위기를 해결하고 지속가능성을 실현해야 하는 탄소중립의 시대라는 점을 강조했다. “지금은 지구의 기후위기를 해결하고 지속가능성을 실현해야 하는 탄소중립의 시대”라고 정의한 그는 “지구의 숲이 사라지고 세계 곳곳이 사막화되고 있다”고 말했다.

이어 “탄소배출 제로 로드맵에 이제 우리가 모두 동참해야 한다. 지구의 지속가능성을 실현하기 위해서는 사막화를 막는 노력이 필요하다”며 나무 심기 운동을 제안했다.

이 프로듀서는 “휴머니티 기반의 케이팝과 한류는 이러한 나무 심기 운동에 중요한 시발점이자 촉매가 될 것”이라며 “케이팝과 한류가 보여준 휴머니티와 지구의 지속가능성에 대한 꿈이 또 다시 전세계를 감동하게 하고 지구 살리기에 기여할 수 있다고 확실히 믿는다”고 역설했다.

"여러분은 모두 참조할 수 있고 프로듀서가 될 수 있다. 이 곳 SMCU 팰리스에서 시작해 보길 바란다"라며 SM의 휴머니티인 '비 험블, 비 카인드, 비 더 러브(Be Humble, Be Kind, Be the Love)'를 다시 한번 강조했다.

이날 기조연설 후 진행된 포럼 주제는 '휴머니티 & 서스테이너빌리티(Humanity & Sustainability)'였다. 세계적인 생태학자 겸 진화생물학자인 최재천 이화여대 에코과학부 석좌교수 겸 생명다양성재단 이사장, 미국의 대표적인 한류연구학자인 샘 리처드와 로리 멀비 펜실베니아주립대 사회학과 교수의 발표가 연이어 진행됐다.

패널로는 이수만 프로듀서와 최재천 교수, 한류 그룹 '엑소' 수호가 참석했다. 특히 수호는 아티스트로서의 활동 경험을 살려 K팝과 지구의 지속가능발전에 관련된 이야기를 공유했다.





