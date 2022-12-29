[인사] 한국조폐공사

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] ◆한국조폐공사 <1급 승진> ▶성과관리처장 이봉상 ICT사업처장 이근우 화폐본부 생산1처장 이정훈 화폐본부 생산1처 인쇄실장 이영미 <2급 승진> ▶기획조정처 전략기획팀장 김백락 ▶디지털신분증처 디지털신분증운영팀장 양정규 <3급 승진> ▶안전관리처 안전관리팀장 이경용 ▶영업개발처 압인사업팀장 김지은 ▶글로벌사업처 해외사업팀 소속 유창현 ▶글로벌사업처 해외사업팀 소속 박준혁 ▶감사실 감사기획팀장 이윤걸 ▶화폐본부 생산1처 동력부장 정성윤 ▶화폐본부 생산1처 인쇄2부장 박상현 ▶화폐본부 생산1처 인쇄3부장 이창규 ▶화폐본부 생산2처 금형훈장부장 최일훈 ▶기술연구원 디자인연구센터 보안디자인팀장 오창진 <3급 직무대행 승진> ▶ICT사업처 가치저장사업팀장 장원진 ▶디지털신분증처 디지털신분증사업팀장 장준호 ▶화폐본부 생산1처 잉크부장 서범준 ▶화폐본부 생산2처 품질관리부장 오창걸 ▶제지본부 생산처 검사부장 김준한(이상 1월 1일자)
정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
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