현대차 투싼, 英 탑기어서 최고의 패밀리카 선정

[아시아경제 유현석 기자] 현대차 투싼이 자동차 TV쇼인 영국 BBC 탑기어가 선정하는 최고의 패밀리카에 올랐다.

현대자동차에 따르면 최근 방영된 탑기어 프로그램에서 영국 현지에 판매 중인 50종의 패밀리카 가운데 투싼이 경쟁차들을 모두 제치고 최고의 패밀리카에 뽑혔다고 23일 밝혔다.

이번 최고의 패밀리카 후보에는 50개의 쟁쟁한 모델들이 경쟁을 벌였다. 탑기어는 최종 후보로 현대차 투싼을 포함해 시트로엥 E-베를링고, 스코다 옥타비아 등 3개 차종을 선정했다.

결국 투싼은 진행자들의 극찬을 받으며 최고의 패밀리카에 등극했다. 탑기어 프로그램의 사회자인 크리스 해리스는 "투싼은 제대로 된 핫 해치 디자인과 흥미로운 전동화 라인업, 패밀리카로서의 가치 등을 앞세워 경쟁차들을 압도하고 있다"며 "아주 훌륭한 차로서 승승장구하고 있다"고 극찬했다.

다른 사회자인 패디 맥기네스는 "우리 모두는 이번 결정에 모두 동의할 것이라고 생각한다"며 "우리가 추천하는 차는 바로 현대차 투싼이다"고 소개했다.

탑기어는 2000년대 초반 현대차를 바퀴 달린 냉장고와 세탁기에 비유하며 혹평했다. 하지만 이제는 단골로 호평하는 업체가 됐다.

최근 탑기어 매거진은 ‘2022 탑기어 어워즈’에서 ‘올해의 인기 차량(Instant Icon Award)’으로 현대차 N 비전 74를, ‘올해의 자동차회사(Manufacturer of the Year)’에 기아를 선정했다.

854만명의 구독자를 보유한 탑기어 공식 유튜브 채널도 마찬가지다. 지난 9월 게재된 현대차 롤링랩 RN22e와 N 비전 74 시승 영상에서 탑기어는 2020년대 자동차 시장은 현대차의 시대라고 평가했다. 현대차가 업계를 지배하는 새로운 챕터는 굉장히 재미있을 것이라며 기대감을 감추지 않았다.

특히 해당 영상은 3개월여 만에 조회수 384만회를 기록하며 2022년 탑기어 채널 최다 조회 영상에 오르기도 했다.

지난해에도 현대차그룹은 탑기어 어워즈에서 3개 부문을 수상하는 영예를 안았다. 올해의 자동차회사(Manufacturer of the year)에 현대차가, 올해의 차(Car of the Year)에 i20 N이 선정됐으며, 기아 EV6는 올해의 크로스오버(Crossover of the Year)에 이름을 올렸다.





