"모두의 더 나은 삶 위해"…LG전자, 'CES 2023'서 ESG존 운영

내달 5일부터 ESG 성과 및 중장기 전략 선봬

LG전자가 내달 5일 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2023'에서 ESG 비전과 진정성을 담은 'Better Life for All 존(ESG존)'을 운영한다. 사진은 ESG존의 렌더링 이미지. [사진제공=LG전자]