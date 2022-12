박세리, '20년 골프 인생과 위기 극복' 발표

英왕립골프협회 주관 포럼 참석, 연사로 나서

R&A 위민 인 골프 포럼 포스터.

[아시아경제 이서희 기자] 박세리 감독(바즈인터내셔널 대표/AGLF 이사)이 영국왕립골프협회(R&A)가 주관하는 'R&A 위민 인 골프 포럼'에 참석해 주제를 발표한다.

'R&A 위민 인 골프 포럼'은 하나금융그룹 싱가포르여자오픈 1라운드가 열리는 9일 싱가포르 타나메라 컨트리클럽에서 열린다. 여자 골프를 주제로 한 이번 포럼에서는 여성 골프 인구 증가의 중요성과 다양한 여성 골프 리더십에 대한 주제를 발표하고 이에 대한 깊이 있는 토론을 진행할 예정이다.

주제는 R&A 재키 데이비슨 이사, 도미닉 월 R&A 아시아태평양지역 총괄이사, 박세리 감독(바즈인터내셔널 대표/AGLF이사), 가천대 김순영 교수, AGLF 박폴 사무총장 등이 참석해 발표한다.

이 중 박세리 감독은 'A journey in golf and addressing barriers or challenges' 주제를 맡아 첫 번째 연사로 나서게 됐다. 20여년의 선수 생활을 통해 얻은 경험과 도전 그리고 위기 극복을 이야기한다.

김순영 교수는 한국여자프로골프(KLPGA)가 1, 2, 3부 그리고 시니어 선수들이 경쟁하는 챔피언스투어로 나뉘기까지의 성장 과정에 대해 발표할 예정이다. 세계 유일 운영 체계인 3부 점프 투어로 인해 대한민국 여자 골프의 미래를 이끌어갈 주역들이 많이 발굴되고 최고의 경쟁력을 갖게 됐다는 내용을 중심으로 풀어낸다.

2022년 인도네시아에서 열린 AGLF총회 전경. 사진제공=AGLF

아시아골프리더스포럼(AGLF)은 창립 배경과 아시아 태평양 지역의 여자 골프 발전을 위한 향후 계획 그리고 12개국 13개 골프 단체와 함께 레이디스 아시안투어(LAT) 시리즈를 확대하기 위한 주요 역할에 대해 주제 발표할 계획이다.

영국왕립골프협회(R&A)의 재키 데이비슨 이사는 "아시아 태평양 지역은 전 세계의 여자 골프를 주도하는 지역으로 성장했고, 처음으로 아시아에서 R&A 위민 인 골프 포럼을 개최하게 돼 매우 뜻깊은 자리가 될 것으로 기대한다"며 "앞으로 50년 동안 골프가 번창하고 골프 산업이 발전하기 위해서는 더 많은 여성이 골프에 참여할 수 있어야 할 것 같다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

