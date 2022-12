방탄소년단 RM, 첫 솔로 앨범 ‘인디고’ 발매

RM "솔직한 생각과 고민 담긴 일기 같은 앨범"

방탄소년단 RM_솔로 앨범 Indigo 포토. 사진제공 = 빅히트뮤직

[아시아경제 김희윤 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 리더 RM이 첫 공식 솔로 앨범 'Indigo'를 발매하며 아티스트로서 한 단계 도약 에 나선다.

소속사 빅히트뮤직은 2일 RM이 오후 2시(한국시간) 'Indigo'의 전곡을 발표한다고 밝혔다. 'Indigo'는 지난 2018년 10월 공개 된 믹스테이프 mono. 1 이후 약 4년 만의 RM의 개인 앨범이다.

빅히트뮤직은 "RM이 이번 솔로 앨범에 솔직한 생각과 고민, 여러 단상을 담았다"며 "방탄소년단의 앨범은 물론이고, 개인 작품 을 통해서도 자신의 진솔한 이야기를 꾸밈없이 전해 온 RM이 달라진 성향, 생각들을 표현하기 위해 전곡 작사·작곡부터 앨범 콘 셉트와 기획까지 작업 전반을 손수 이끌었다"고 설명했다.

RM은 이번 앨범에서 전작 '모노 '의 흑백 분위기와 대비되는 색감인 '인디고'를 콘셉트로 골라 앨범 곳곳에 삽입했다. 색감 외에 도 청바지와 데님셔츠를 입은 RM의 모습 뒤로 벽에는 그가 평소 존경하는 고(故) 윤형근 화백의 작품 '청색'이 걸린 콘셉트 사진 이 시선을 사로잡았다. 이를 통해 음악과 미술을 잇는 앨범임을 드러내는 동시에 앨범 제목인 'Indigo'를 있는 그대로 표현했다고 소속사 측은 덧붙였다.

RM은 'Indigo'의 전곡 작사 작곡을 비롯해 각기 다른 매력을 지닌 뮤지 션들과의 작업, 또 음악과 미술의 '경계를 초월한' 협업을 성사시켰다.

앞서 1일 그는 미술 전문매체 아트넷 뉴스의 혁신가 35인 명단에 선정됐다. '투자자' (The Investors) 카테고리에서 혁신가 중 한 명으로 선정된 RM은 평소 다양한 작가, 전시에 대한 관심을 환기하며 미술에 대한 남다른 애정을 드러내왔다.

RM은 올해 국외소재문화재재단에 1억원을 기부하며 LA카운티미술관(LACMA)에서 소장 중인 조선시대 활옷의 보존 처리 작 업을 지원했다 - 또한 9월부터 LACMA에서 열리고 있는 한국근대미술전에는 전시해설 재능기부에 참여했다.

이번 앨범에는 RM의 삶과 사유의 흔적이 녹아 있는 10곡이 담겼다. 타이틀곡 '들꽃놀이 (with 조유진) 를 비롯해 'Yun (with E rykah Badu)". 'Still Life (with Anderson Paak)', 'All Day (with Tablo)', 건망증 (with 김사월)', 'Closer (with Paul Blanc o. Mahalia)'. Change pt.2' 'Lonely' 'Hectic (with Colde)', No.2 (with 박지윤)' 등이다. RM은 DOCSKIM, 피독(Pdog g). 혼네(HONNE), 이이언(eAeon), 은희영 (john eun) 등 실력파 프로듀서와 함께 앨범을 완성했다.

10곡 중 8곡에는 체리필터 조유진, 에리카 바두, 앤더슨 팩, 에픽하이의 타블로 싱어송라이터 김사월, 영국 싱어송라이터 마할 리아, R&B 힙합 뮤지션 폴 블랑코, 싱어송라이터 콜드, 싱어송라이터 박지윤 등 화려한 피처링진이 참여로 다채로운 음악세계를 선보인다.

RM은 전날 밤 팬 커뮤니티 위버스를 통해 "(이번 앨범은)스스로 큐레이팅한 전시 같은 앨범"이라며 "더 용감하고 진실되게 지금 제 형태의 심장에 근접한 음악과 언어를 블렌딩할 수 있었다"고 발매 소감을 밝혔다.

RM은 'Indigo' 발매 후 소규모 공연 등을 통해 팬들과 만날 계획이다.





