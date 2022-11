다이소 성공비결 ‘천 원을 경영하라’ 예스24 베스트셀러 3위

AD

[아시아경제 서믿음 기자] 예스24 11월 4주 종합 베스트셀러에는 서울대 소비트렌드분석센터에서 다가오는 2023년 전망을 분석한 '트렌드 코리아 2023'이 7주 연속 1위를 지켰다. 법 관련 고전의 숨은 의미를 발견하고 한국 사회의 법과 정의에 대해 돌아보는 '조국의 법고전 산책'은 전주에 이어 2위를 유지했다. 11월 2주 출간 직후 종합 베스트셀러 7위에 오른 뒤 이후 11월 3주와 4주 연속 2위를 유지하는 흐름이다. 예스24 집계결과 '조국의 법고전 산책'의 구매자 비중은 50대 이상이 59.6%로 과반을 차지했으며 이어 40대가 31.7%로 높은 구매 비율을 보였다.

다이소 창업주 박정부 회장의 성공비결을 전하는 '천 원을 경영하라'는 판매 시작 직후 3위를 기록했다. 인기 크리에이터 흔한남매의 마음이 포근해지는 일상 에피소드를 그린 '흔한남매 12'는 4위에 자리했고, 가슴 먹먹한 감동을 선사하는 정지아 작가의 장편소설 '아버지의 해방일지'는 5위에 안착했다.

경영자스토리부터 부동산 분야까지 여러 신간들의 등장으로 경제 경영서들이 강세를 보인 한 주였다. 3위에 오른 '천 원을 경영하라'를 비롯해 한국부동산원 청약홈이 청약제도에 대한 기초 상식부터 세부사항까지 폭넓게 전하는 '주택청약의 모든 것'이 8위에 올랐다. MBC 공채 개그맨에서 '골목 장사의 고수'로 거듭난 고명환 저자의 철학과 노하우가 담긴 '이 책은 돈 버는 법에 관한 이야기'는 16위에 자리했다.

학습만화, 창작동화 등 어린이 분야도 인기 시리즈의 신간들이 속속 출간돼 관심을 모았다. 4위에 오른 '흔한남매 12'와 함께 창작동화 '전천당 시리즈'의 새로운 이야기 '이상한 과자 가게 전천당 16'는 전주보다 두 계단 상승한 9위에 자리했다. 누적 판매 200만 부를 기록한 학습만화 'Go Go 카카오프렌즈' 시리즈 신간 'Go Go 카카오프렌즈 26 폴란드'는 출간 직후 15위에 올랐다. 초등 과학 입문서로 주목받는 '흔한남매 과학 탐험대 6 물리 2'는 17위에 안착했고, 아이네이아스의 새로운 여정을 담은 '그리스 로마 신화 31'은 18위를 기록했다.

한편 인문서 '만일 내가 인생을 다시 산다면'이 14위로 순위권에 오르며 주목받았다. '만일 내가 인생을 다시 산다면'은 '오늘 내가 사는 게 재미있는 이유'의 10만 부 판매 돌파 기념으로 펴낸 스페셜 에디션 책으로 저자가 30년간 정신분석 전문의로 일하고 22년간 파킨슨병을 앓으면서 깨달은 생각과 인생에 관해 이야기한다.

eBook 분야에서는 더 높은 도약을 준비하는 검은 토끼의 해 소비 트렌드를 전망한 '트렌드 코리아 2023'이 3주 연속 1위를 지켰으며, 정지아 작가의 손끝에서 펼쳐지는 시대의 온기를 전하는 '아버지의 해방일지'가 2위에 올랐다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>