고려대 안암병원 류기진 교수, 대한산부인과학회 학술상 수상

류기진 고려대학교 안암병원 산부인과 교수.

AD

[아시아경제 김영원 기자] 고려대학교 안암병원은 산부인과 류기진 교수가 지난 11~12일 인천 송도컨벤시아에서 개최된 제108차 대한산부인과학회 학술대회에서 '대한산부인과학회 학술상'을 수상했다고 16일 밝혔다.

류 교수는 다낭난소증후군, 난임, 가임력 보존, 폐경 등 생식내분비학 분야에서 연구 성과를 지속해서 발표하며 학술적인 우수성을 인정받아 대한산부인과학회 학술상(생식내분비학부문) 수상의 주인공이 됐다.

대한산부인과학회 학술상은 분야별로 지난 2년간의 논문 업적이 가장 뛰어난 연구자에게 수여하는 상으로, 류 교수는 지난해 미국생식의학회 학술지인 'Fertility and Sterility'에 게재된 논문(Risk of type 2 diabetes is increased in nonobese women with polycystic ovary syndrome: the National Health Insurance Service-National Sample Cohort Study)을 비롯해 다수의 연구를 발표했다.

류 교수는 "앞으로도 연구에 힘써서 보다 많은 환자의 치료와 여성들의 건강한 삶을 위해 실제적인 도움을 줄 수 있도록 노력하겠다"고 수상 소감을 밝혔다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>