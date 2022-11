평가기구 '등재 권고' 판정

'한국의 탈춤(Talchum, Mask Dance Drama in the Republic of Korea)'이 유네스코 인류무형문화유산 등재에 성큼 다가섰다. 유네스코 무형유산보호협약 정부간위원회 산하 평가기구는 1일 한국의 탈춤에 '등재 권고' 판정을 내렸다. 등재 권고는 갑작스런 변수가 생기지 않는 한 뒤이어 열리는 무형유산위원회에서 최종 등재 결정으로 수용되는 게 관례다. 무형유산위원회 정부간위원회는 다음 달 열린다.





