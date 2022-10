국가기록원, 유네스코와 기록관리 분야 협력사업 본격 추진

유네스코 30주년 기념행사 참석…협업 통해 무상원조사업 착수

[아시아경제 임철영 기자] 행정안전부 국가기록원이 유네스코와의 기록관리 분야 협력 사업을 본격 추진한다고 26일 밝혔다.

국가기록원은 유네스코 세계기록유산(MoW) 프로그램 30주년을 맞아 27일부터 28일까지 이틀 간 유네스코 본부(프랑스 파리)에서 개최되는 국제토론회(심포지엄)와 전문가 원탁회의(라운드테이블)에 참여한다.

우선 27일에는 '세계를 향한 당신의 창 : 포용과 정의, 평화로운 사회를 위한 기록유산의 활용(Your window to the world : Enlisting documentary heritage to promote inclusive, just and peaceful societies)'이라는 주제로 개최되는 국제토론회에 참여한다.

오는 28일 개최되는 전문가 원탁회의에서는 기록유산 분야 전문가들이 모여 세계기록유산으로 등재된 기록유산들의 안전한 보존 및 관리를 위한 점검 체계 개발에 관한 논의를 이어간다.

한편 세계기록유산 프로그램 30주년에 발맞춰 모로코와 코트디부아르를 대상으로 한 아프리카 지역 기록관리 무상원조사업도 본격 추진된다. 국가기록원은 이를 위해 내달 1일 모로코 국가기록원(모로코 라바트)에서 '대한민국 국가기록원과 모로코왕국 국가기록원 간 기록관리 분야 협력을 위한 양해각서'를 체결할 계획이다.

내달 3일에는 아마두 함파테 바 재단(코트디부아르 아비장)에서 대한민국 정부와 유네스코 간 협정에 의해 추진되는 '코트디부아르 아마두 함파테 바 재단 아카이브 보존 및 디지털화 사업' 착수 공동연수도 열린다.

최재희 국가기록원장은 “우리나라가 세계기록유산 프로그램 30주년을 계기로 유네스코와의 기록관리 분야 협력사업을 본격적으로 시작하게 된 것을 매우 기쁘게 생각한다”며 “앞으로도 국가기록원은 아프리카 등 취약한 지역에서 위험에 처한 중요 기록유산들을 발굴·보호함으로써 국제사회에 지속적으로 기여해 나가겠다”고 말했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

