방탄소년단 진, 콜드플레이와 뭉쳤다…솔로 싱글 ‘디 아스트로넛’

지난해 '마이 유니버스'에 이어 두 번째 호흡

콜드플레이, 공동 작곡·작사·연주 맡아

2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 'BTS Yet To Come in BUSAN'에서 공연하는 방탄소년단 진. 사진제공 = 하이브