포춘 “한국, BTS 입대로 연 5조원 벌 기회 놓쳐”

BTS 맏형 진, 연내 현역 입대 예정 … 다른 멤버도 순차적 병역 이행

BTS 멤버, 군 복무 중에도 공익 또는 국가 차원 행사에 참여 전망

지난 15일 오후 부산아시아드주경기장에서 열린 2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 '옛 투 컴 인 부산'(Yet To Come in BUSAN)이 열리고 있다. 사진=빅히트뮤직 제공.