점포 줄고 디지털 대세인데…4대은행 IT인력은 8.2% 불과

[아시아경제 부애리 기자] 4대 시중은행의 IT(정보기술) 인력 비중이 전체 임직원의 10%에도 미치지 못하는 것으로 나타났다. 은행 오프라인 점포가 점차 사라지고 디지털 분야로 은행 서비스가 계속 옮겨지고 있는 상황에서 뱅킹 서비스, 보안 등을 담당하는 IT 인력이 미흡하다는 지적이 나온다.

아시아경제가 6일 강민국 국민의힘 의원실을 통해 금융감독원에서 입수한 ‘시중은행 IT 인력 현황’ 자료(8월말 기준)에 따르면 KB국민·신한·우리·하나은행의 전체 임직원 대비 IT 인력 비중은 평균 8.2%에 불과했다. 전체 임직원 5만4863명 중에서 IT 관련 임직원 수는 4493명이었다.

은행 중에서 IT 인력이 가장 많은 국민은행의 경우에도 여전히 10%에도 못미쳤다. 전체 임직원 1만6848명 중 IT 인력은 1642명으로 전체 9.7%를 차지했다. 하나은행이 8% 수준으로 뒤를 이었다. 전체 1만1361명의 인원 중에 909명이 IT 관련 인력이었다. 신한은행은 전체 1만3612명 중 IT 인력이 1040명으로 7.6% 수준에 불과했다. 우리은행은 1만3042명 중 902명으로 4대 은행 중에서 가장 저조했다. 물론 은행들도 속사정이 있다. 디지털 전환을 위해 IT 인재 확보 기조를 계속 유지하고 있지만, 유능한 개발자들은 은행보다는 게임사 등 IT기업을 선호하는 경향이 강하다.

인터넷전문은행 3사의 경우 오프라인 지점이 없다 보니 상대적으로 IT 인력 비중이 높은 편이지만, 지난해 말에 비해 오히려 IT 인력 비중은 줄어든 것으로 파악됐다. 인터넷전문은행 3사는 IT 인력 비중이 지난해 말 평균 48% 수준이었나 8월말 기준 34.4%로 떨어졌다. 전체 임직원 2134명 중에서 734명이 IT 관련 인력이었다.

은행별로 살펴보면 토스뱅크의 경우 전체 337명의 직원 중 192명이 IT 인력으로, IT 인력 비중은 지난해 말 70%에서 57% 수준으로 떨어졌다. 카카오뱅크도 지난해 말 42%가 IT 인력이었지만 25.1%로 비중이 감소했다. 전체 1335명의 직원 중 333명이었다. 케이뱅크는 전체 462명 중 209명이 IT 인력으로 46.1%를 차지했다.

증권사들의 경우에도 IT 인력 부족 현상이 더욱 심각했다. 미래에셋증권·한국투자증권·NH투자증권·삼성증권의 총 1만2400명의 임직원 중 IT 임직원 수는 856명으로 비중은 6.9%에 불과했다. 최근 모바일트레이딩시스템(MTS)·홈트레이딩시스템(HTS) 전산 오류로 홍역을 치른 한투의 경우 IT 인력 비중이 9.9% 수준이었다. 삼성증권(6%), NH증권(6%), 미래에셋증권(5.9%)로 나머지 증권사들의 IT 인력 비중은 모두 10%에도 한참 못 미치는 것으로 나타났다.

강 의원은 "금융권 IT 인력 채용 실적이 저조해 금융 분야의 디지털 전환 가속화 등 새로운 보안 리스크에 효과적으로 대응할 수 있을지 심히 우려된다"며 "금융위원회는 현재 금융보안원의 금융보안 거버넌스 가이드상 권고 조치에 불과한 금융회사의 IT 인력 확보 수준을 국내외 사례 및 업계 의견 등을 수렴해 현재 개정 추진 중인 전자금융거래법의 하위 규정에 명기시키는 것이 필요하다"고 지적했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

