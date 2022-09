GC지놈, ESMO에서 딥러닝 AI 기반 암 조기 진단 연구 발표

2022 유럽종양학회(ESMO)에서 GC지놈이 발표한 ‘Deep Learning-based Multimodal Ensemble Algorithms for Multi-cancer Detection and Classification using cf-WGS’ 자료 중 일부

[아시아경제 이춘희 기자] GC지놈은 지난 9~13일(현지시간) 프랑스 파리에서 열린 유럽종양학회(ESMO 2022)에 참가해 딥러닝 기반 인공지능(AI)을 활용한 암 조기 진단 연구 결과를 발표했다고 30일 밝혔다.

올해로 48회를 맞이한 유럽종양학회는 미국임상종양학회(ASCO), 미국암학회(AACR)와 함께 세계 3대 암 학회로 꼽히는 유럽 최대 규모 암 학술대회다. 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이후 3년 만에 첫 대면 행사로 진행됐다.

이번 학술대회에서 GC지놈은 ‘Deep Learning-based Multimodal Ensemble Algorithms for Multi-cancer Detection and Classification using cf-WGS’를 주제로 개발 중인 딥러닝 기반 AI를 활용한 암 조기 진단 연구 결과를 소개했다. 이 검사는 주요 암종인 유방암, 대장암, 식도암, 간암, 폐암, 난소암, 췌장암을 대상으로 한다. AI 기반 알고리즘을 활용해 92.8%의 높은 정확도를 얻어냈다.

연구 내용은 낮은 커버리지의 전장 유전체분석(low coverage WGS)을 통해 액체 생검 데이터를 확보하고, FEMS와 RMD AI 검출 알고리즘을 함께 활용해 다종암을 조기 진단하는 것이다.

조은해 GC지놈 연구소장은 “AI 검출 알고리즘을 기반으로 해 높은 정확도를 자랑하는 자사의 기술을 활용해 여러 종류의 암을 조기 진단하고 치료함으로써 암으로 인한 사망률을 줄일 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.





