위메이드 장현국 "위믹스 달러, 스테이블 코인 새 역사 쓸 것"

AD

[아시아경제 강나훔 기자] 장현국 위메이드 대표가 싱가포르에서 열린 아시아 최대 블록체인 콘퍼런스 'TOKEN2049(토큰2049)'에서 "위믹스 달러는 스테이블코인의 새로운 역사를 쓸 것이고, 그 역사는 디지털 블록체인 이코노미의 주춧돌이 될 것"이라며 자신감을 내비쳤다.

장 대표는 28일 ‘토큰2049’ 키노트 연설에서 “디지털 블록체인 이코노미에 필요하고 충분한 스테이블코인 개발을 위해서 혼신의 노력을 다 했다"며 이같이 말했다.

그는 "가치있고 지속가능한 것이 결국에는 성공한다는 진리는 변함이 없었다"며"스테이블코인이 갖춰야 할 조건은 첫째 안정성, 둘째 스테이블코인의 성장이 네이티브 코인에도 반영되는 구조, 셋째 생태계의 확장에 맞춰 늘어날 수 있는 확장성”이라고 강조했다.

위메이드는 토큰2049에 타이틀 스폰서로 참가했다. 장 대표는 ‘디지털 경제와 스테이블 코인: 위믹스3.0과 위믹스 달러(The Digital Economy and the Stablecoin: WEMIX3.0 and WEMIX$)’를 주제로 키노트 연설을 했다.

위메이드는 위믹스를 전세계 블록체인 시장에 알리기 위한 글로벌 로드쇼 ‘WIN2022’에 매진하고 있다. 올해 3월 샌프란시스코에서 세계 최대 게임 개발자 대상 콘퍼런스 중 하나인 GDC에 참가한 것을 비롯, 여러 국내외 행사를 통해 WEMIX 생태계를 알리고 있다.

이번 ‘TOKEN2049’ 콘퍼런스 이후 11월에 부산에서 열리는 국내 최대 게임 쇼 지스타에 메인 스폰서로 참가해 ‘WIN2022’를 마무리할 예정이다.





강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>