[김맹녕의 골프영어회화] “그루브(groove) 역할”

페이스에 파인 홈이 그루브다.

‘그루브(groove)’는 물체의 홈, 음악의 리듬, 장단을 뜻한다. 레코드 음반에 파인 홈도 그루브다.

골프 클럽 헤드 페이스를 보면 가늘고 길게 옆으로 파인 홈을 볼 수 있는데 이것이 그루브다(Grooves are generally horizontal and parallel indentations made into the club). 다른 용어로 ‘스코어링(Scoring)’이라고 한다.

역할은 자동차 타이어(exact same function as the treads on a tire)처럼 볼과 클럽 페이스 사이의 물이나 먼지, 잔디 등의 이물질을 흡수한다. 더 중요한 역할은 클럽과 공이 임팩트 순간, 마찰력을 높여줘 강한 스핀을 건다. 반면 러프에서 샷을 하게 되면 볼과 그루브 사이에 풀이나 이물질 등이 끼어 스핀양이 줄어든다.

파인 홈의 모양은 V자형(V-shaped grooves), U자형 또는 직각(U-shaped grooves or square grooves)이 있다.

세계 골프 규칙을 제정하는 영국골프협회(R&A)와 미국골프협회(USGA)는 2010년부터 국내외 모든 프로 골프 대회에 스코어에 미치는 영향을 최소화하기 위해서 로프트 25도 이상 아이언(5번~웨지)의 그루브 규정을 강화했다.

규정 기준은 폭 약 0.9mm 이내, 깊이 약 0.5mm 이하다. 과도한 스핀을 방지하기 위해 V자형 그루브와 각 홈의 깊이, 너비가 기준에 맞는 U자형만 사용할 수 있다. 티 샷 후 페어웨이와 러프에서 샷을 할 경우 선수 능력의 변별력을 높이기 위해서다.

주말골퍼들은 백스핀을 늘리기 위해 비공인 웨지를 사용할 수 있다. 다만 공식 대회가 아닌 로컬룰에서만 허용하면 된다.

A: What is groove in golf?(골프에서 그루브는 어떤 것인가요?)

B: The word ‘groove’ also means a line scored on the clubface(클럽 페이스에 그어진 선입니다).

A: What is the function of grooves?(그루브의 역할은 무엇이죠?)

B: They allow control and spin over the golf ball, especially backspin(볼 컨트롤과 스핀, 특히 백스핀을 일으킵니다).

글=김맹녕 골프칼럼니스트





