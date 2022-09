이정은6 선두 "이게 얼마 만이야~"…린시위 ‘1타 차 2위’

이정은6 크로거 퀸 시티 챔피언십 둘째날 9언더파 ‘코스 레코드’

김아림 공동 6위, 최혜진과 안나린 공동 15위, 김효주 ‘컷 오프’

CINCINNATI, OHIO - SEPTEMBER 09: Jeongeun Lee6 of South Korea lines up a putt on the fourth green during the second round of the Kroger Queen City Championship presented by P&G at Kenwood Country Club on September 09, 2022 in Cincinnati, Ohio. (Photo by Dylan Buell/Getty Images)