LX공사, 자전거 타고 기부…'더 아름다운 라이딩' 개최

AD

[아시아경제 김민영 기자] LX한국국토정보공사(LX공사)는 5일 세이브더칠드런과 함께 어려운 이웃을 돕기 위한 자전거 기부 챌린지 ‘2nd The 타고, The 기부하는 The Beautiful Riding(더 아름다운 라이딩)'을 개최한다고 밝혔다.

2회째를 맞이하는 이번 행사는 기부를 희망하는 참가자들이 3만 원의 참가비를 내고 목표 거리 5km를 주행하면 참가비 전액이 세이브더칠드런을 통해 어려운 이웃에게 기부된다.

참가자 1500명의 참가비 전액에 LX공사의 기부금을 더하여 총 1억 원의 기부금 마련을 목표로 하는 이번 챌린지는 이달 19일부터 24일까지 인터넷과 모바일을 통한 참가 신청을 받는다. 10월1일부터 16일까지 라이딩이 진행될 예정이다.

LX공사는 참가자 전원에게 더플백, 수분크림 등 6만 원 상당의 기념품을 제공할 예정이며 소문내기 이벤트, 안전라이딩 캠페인 등 푸짐한 경품이 걸린 각종 이벤트를 진행할 계획이다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>