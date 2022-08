"자율근무·워라밸·최고의 동료"…젊은 직원 선호도 1위 SKT

잡플래닛, 2022년 상반기 기업평가 공개

7년차 미만 직원들 일하기 좋은 직장

SKT 1위…상위 10곳 중 ICT 기업 절반

7년차 미만 저연차 직원들이 일하기 좋은 기업. 출처=잡플래닛

[아시아경제 차민영 기자] "완전한 자율 근무, 근무시간만 채우면 한 달에 2주는 주 4일제"

7년차 미만 저연차 직원들이 꿈꾸는 최고의 직장 평가에서 SK텔레콤이 1위를 차지했다. 자율 근무로 근무 유연성에 대한 만족감이 높은 데다, 일명 '워라밸(워크·라이프 밸런스)' 부문에서도 높은 점수를 받았다. 속칭 '또라이 보존 법칙'이라 불리는 어느 회사에나 기피 직원이 있다는 사회적 통념을 깨고 함께 일하는 동료들에 대한 자부심도 큰 것으로 나타났다.

기업 정보 플랫폼 잡플래닛이 2022년 상반기(1~6월) 잡플래닛 내 기업 평가를 토대로 저연차 직원이 일하기 좋은 기업을 선정해 29일 발표했다. ▲1위는 SK텔레콤으로 8.38점을 받았으며 ▲2위 SK하이이엔지(8.11) ▲3위 NH투자증권(8.05) ▲4위 SK이노베이션(7.95) ▲5위 스노우(7.84) ▲6위 카카오뱅크(7.81) ▲7위 네이버(7.72) ▲8위 카카오(7.61) ▲9위 기아(7.60) ▲10위 넥슨코리아(7.59)로 나타났다.

SK텔레콤 SKT타워 전경

SK텔레콤은 시간과 공간에 구애받지 않는 유연 근무 제도를 운영 중이라는 설명이다. 업무 시간에 구애받지 않고 개인이 4주 단위 근무계획을 스스로 수립하는 'DYWT(Design Your Work & Time)' 제도가 대표적이다. 4주 160시간 내에서 근무시간을 선택하면 된다. 또 'WFA(Work From Anywhere)' 제도를 통해 작년 4월부터 서울 신도림·일산·분당에서 거점형 업무공간 '스피어'를 운영 중이다. 지난 7월부터는 서울시 광진구의 워커힐 호텔에서도 스피어를 운영하고 있다. 구성원들은 을지로 본사로 출근할 필요 없이 집 근처 거점 오피스에서 업무를 볼 수 있다.

복지 제도도 다양하다. 4주 160시간 근무시간만 채우면 매월 둘째·넷째 주 금요일에 쉬는 해피 프라이데이 제도를 운영 중이다. 근속기간 5년이 넘으면 리프레시 휴가도 부여한다. 직원들은 5년 근속 시 10일, 10년 근속 시 45일 등 5년마다 10일, 10년마다 45일 휴가를 받을 수 있다. 임신한 직원들은 별도 승인 없이 하루 2시간씩 단축 근무를 할 수 있고 최대 2년의 육아휴직도 신청할 수 있다. 휴가는 '셀프 승인' 시스템으로 상사 눈치를 볼 필요가 없다.

연봉도 장점으로 꼽힌 부분이다. 잡플래닛 리뷰에서는 "연봉, 워라밸, 동료 수준까지 모두 완벽하다" 등의 평이 나왔다. SK텔레콤의 상반기 반기보고서에 따르면, 직원 1인 평균 급여액은 8100만원이다. 이는 같은 통신업계의 LG유플러스(5400만원), KT(4900만원)보다 1.5배 이상 높은 수준이다. SK텔레콤은 2019년 직원 평균 연봉이 처음으로 1억원을 돌파한 이후 3년 연속 1억원대를 유지한 바 있다. 올 상반기만 8100만원에 달한 만큼 4년 연속 1억원대도 유지될 것으로 보인다.

한편, 이번 기업 평가에서 ICT 기업들은 상위 기업 10곳 중 절반을 차지했다. SK텔레콤을 비롯해 네이버 자회사 스노우, 네이버, 카카오, 넥슨코리아 등이 포함됐다. 반도체 설비운영 등을 도맡는 SK하이닉스 자회사인 SK하이이엔지, 카카오 계열의 인터넷전문은행인 카카오뱅크 등도 범ICT로 분류할 경우 숫자는 더 늘어난다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

