이창용 한은 총재, 美 잭슨홀 회의 참석…패널 토론 참여

[아시아경제 서소정 기자] 한국은행은 이창용 총재가 국제경제 심포지엄인 잭슨홀 회의에 참석하기 위해 25일 미국으로 출국해 29일 귀국할 예정이라고 밝혔다.

잭슨홀 회의는 매년 8월 미국 캔자스시티 연방준비은행이 와이오밍주 잭슨홀에서 주최하는 심포지엄이다.

이 총재는 오는 26∼27일 '경제와 정책에 대한 제약조건 재평가'(Reassessing Constraints on the Economy and Policy)를 주제로 한 심포지엄에 참석해 주요국 중앙은행 총재, 학계 인사들과 논의하고 일부 세션에는 패널 토론자로 참여할 계획이다.

한은은 "이번 심포지엄은 거시경제와 통화정책 여건의 불확실성이 큰 상황에서 열리는 가운데 글로벌 경제에 대한 진단, 미국 등 주요국의 통화정책 방향과 관련한 의미있는 메시지가 발표될 것으로 예상된다"고 말했다.





