"현대모비스 사업재편, 그룹 지배구조 개편 선제 조치"

현대모비스 중심 보유 지분 재편 전망

[아시아경제 이민지 기자] 유안타증권은 22일 현대모비스에 대해 최상위 지배회사로 지배구조 개편의 선제작업으로 해석해야 한다고 분석했다.

최근 현대모비스는 모듈과 부품 제조 부문을 분리해 두 개의 법인을 설립하고 현대모비스가 해당 법인의 지분 100%를 보유할 계획이라고 공시했다. 새로 설립되는 모듈 통합계열사에는 울산, 화성, 광주 공장을 통합하고 부품통합계열사에는 에어백, 램프, 제동, 조향, 전동화 부품 공장을 통합할 방침이다.

지난해 현대모비스 매출액은 41조7000억원으로 부문별로는 모듈 33조2000억원, A/S 8조4000억원으로 구성됐다. 영업이익은 2조400억원, 모듈 1551억원, A/S 부문 1조8800억원이다. 최남곤 유안타증권 연구원은 “대부분 이익은 A/S 부문으로 창출됐다”며 “수익성이 낮은 사업부문은 자회사로 돌리고, 수익성 높은 사업부문과 성장성이 기대되는 영역은 현대모비스에 남겨놓겠다는 뜻으로 해석 가능하다”고 말했다.

현대모비스의 사업구조 개편은 현대차 그룹의 지배구조 개편과 직접적인 연관은 없는 것으로 분석된다. 현대차 그룹의 지배구조 개편이 이뤄지기 위해선 기아차와 현대제철이 보유한 현대모비스 지분(23%)해소를 통한 순환출자 해소와 정몽구 명예회장에서 정의선 회장으로 이어지는 지분 승계 작업이 필요하기 때문이다.

다만 현대모비스는 최상위 지배회사로 포지셔닝 되는 만큼 지배구조 개편을 위핸 선제 작업으로 해석하는 것이 타당하다는 의견이다. 최남곤 연구원은 “2018년 발표된 지배구조 개편 로드맵을 보면 결국 정몽구 전 회장에서 정의선 회장으로 7.17%의 지분 승계는 이뤄질 것”이라며 “궁극적으로는 정의선 회장은 현대모비스 중심으로 보유 지분을 재편할 것”이라고 설명했다.





