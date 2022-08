설날이 중국 명절? 할리우드 애니 '미니언즈2' 둘러싼 지적

서경덕 "설, 아시아 국가들이 기념하는 명절"

영화 '미니언즈2' 스틸

AD

[아시아경제 이이슬 기자] 서경덕 성신여자대학교 교수가 할리우드 애니메이션 영화 '미니언즈2' 제작사에 설날의 영어 표현을 수정 요청했다고 10일 밝혔다.

이날 서 교수는 '미니언즈2'가 전반부 "설날이 시작되는 밤 12시가 되면"이라는 장면에서 설날을 '차이니스 뉴 이어'(Chinese New Year)로 잘못 표기했다고 지적했다. 이를 'Lunar New Year'로 수정해달라는 메일을 제작사에 보냈다는 설명이다.

서 교수는 또 "설날의 올바른 영어표현은 'Lunar New Year'"라며 "설날은 중국만의 명절이 아닌 한국·베트남·필리핀·말레이시아 등 다양한 아시아 국가들이 기념하는 명절"이라고 꼬집었다.

이어 "'미니언즈2'는 전 세계 많은 어린이들이 관람하는 영화이기에 잘못된 정보를 제공해서는 안된다"며 "향후 VOD 서비스를 제공할 때는 반드시 수정하여 전 세계에 배포하길 바란다"고 강조했다.

앞서 서 교수는 해외 거주 한인들과 힘을 모아 'Chinese New Year'를 'Lunar New Year'로 바꾸는 캠페인을 꾸준히 펼쳐왔다. 지난 2월에는 베이징 동계올림픽 개막식때 설날을 'Happy Chinese New Year'가 잘못된 표현임을 국제사회에 알린 바 있다.

아울러 서경덕 교수팀은 'Lunar New Year'(설날) 표기를 국제 표준 명칭으로 바꾸기 위한 다국어 영상을 제작할 계획이라고 밝혔다.

한편 '미니언즈2'는 지난달 20일 국내 개봉해 누적 관객수 201만6710명을 모았다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>