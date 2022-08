"류마티스질환자, '3차 접종'에도 오미크론 중화항체 불충분"

중앙대병원 최성호·정진원·최상태 교수팀

mRNA 백신 접종 후 오미크론에 대한 항체 반응 연구

"면역 저하자 4차 접종 또는 새로운 백신 필요"

왼쪽부터 중앙대병원 최성호, 정진원, 최상태 교수.

[아시아경제 이관주 기자] 류마티스관절염·루프스·강직척추염·베체트병 등 류마티스 질환 환자는 코로나19 부스터 백신 접종(3차 접종)까지 하더라도 오미크론 변이에 대한 중화항체 반응이 충분치 않다는 연구 결과가 나왔다.

중앙대학교병원 감염내과 최성호·정진원 교수, 류마티스내과 최상태 교수 연구팀은 최근 류마티스 질환 환자에서 코로나19 오미크론 변이 바이러스에 대한 부스터 백신의 효과 연구 논문을 발표했다고 8일 밝혔다.

연구팀은 코로나19 부스터 mRNA 백신을 맞은 건강한 의료인 94명과 면역억제제나 항류마티스 치료를 받고 있는 류마티스 질환 환자 149명의 혈청을 수집해 오미크론 변이 바이러스를 억제하는 중화 항체 반응을 측정하고, 중화 항체 반응과 돌파 감염 발생의 관계를 조사했다.

연구 결과, 3차 접종 후 기존 코로나 바이러스에 대한 중화 항체 반응은 의료인의 97.2%에서, 류마티스 질환 환자의 88.1%에서 나타나 좋은 예방 효과가 예상됐다. 그러나 오미크론 변이에 대한 중화 항체 반응은 의료인에서는 50.3%, 류마티스 질환 환자에서는 26.8%로 조사됐다. 특히 시간이 지날수록 3차 접종의 효과는 더 감소하는데, 3차 접종 후 시간에 따른 오미크론 변이에 대한 중화항체 반응은 하루 0.351%씩 감소하는 것으로 확인됐다.

아울러 류마티스 질환 환자를 대상으로 오미크론 돌파 감염을 조사하여 분석한 결과, 돌파 감염자는 그렇지 않은 환자에 비해 중화 항체 반응이 낮게 측정됐다. 정진원 교수는 “이번 연구를 통해 면역억제제나 항류마티스 약물을 복용하고 있는 류마티스 질환 환자는 부스터 접종만으로는 오미크론 돌파 감염을 예방하기 쉽지 않음이 확인됐다”며 “기존 백신을 한 번 더 맞거나(4차 접종) 변이 바이러스를 타겟으로 한 새로운 백신 접종이 필요할 것”이라고 설명했다.

정 교수는 이어 “류마티스 질환 환자처럼 면역력이 저하된 환자들에 대한 지속적인 백신 효과 연구 및 새로운 백신 개발에 대한 연구가 필요하다”고 강조했다.

이번 연구 논문은 류마티스질환 분야 SCI급 저널인 '유럽류마티스학회지(Annals of the Rheumatic Diseases, IF 27.973)' 최신호에 게재됐다.





