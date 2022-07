[김맹녕의 골프영어회화] "생크(shank)의 원인과 교정"

다운 스윙 때 몸의 중심이 앞쪽으로 쏠리면 생크가 발생한다.

AD

생크(shank)는 골퍼의 고민거리다.

슬라이스와 훅, 뒤땅, 토핑, 스카이볼 등 여러 종류의 미스 히트(miss hit)가 있지만 그 중에서 가장 당황스러운 샷이다(The shank is one of the worst and most embarrassing miss hits in golf). 무엇보다 ‘머피의 법칙(Murphy’s Law)’과 연관돼 연속해서 나올 가능성이 높다(Once you hit a shank, you are always worrying that you’ll hit another).

또 돌발적으로 발생하기 때문에 골퍼에게는 정신적으로 큰 충격과 실망을 준다. 가장 흥미로운 것은 초보자에게는 여간해서 일어나지 않는다는 점이다. 생크는 임팩트 과정에서 헤드가 열리면서 공이 클럽 샤프트와 헤드의 연결 부분인 넥(neck) 또는 소켓(socket)에 맞아 오른쪽 45도로 날아간다. 생크의 원인으로는 여러가지가 있다. 우선 어드레스 자세와 공의 거리가 너무 가까울 때다.

다운스윙에서 손의 위치가 몸에서 많이 떨어진 상태로 임팩트할 때도 생긴다. 백 스윙 시 몸의 중심이 너무 앞쪽이나 뒤쪽에 많이 실려 있을 때, 팔로만 스윙을 할 때, 하체를 잘못 움직였을 때, 그립을 과도하게 강하게 잡을 때(strong grip) 등이다. 생크를 방지하기 위해선 그립을 부드럽게 잡고, 어드레스 시 공과 몸의 간격을 일정하게 유지한다. 다운 스윙 시 궤도가 아웃에서 인으로 들어오는지 체크한 뒤 긴장을 풀고 리듬있는 스윙을 한다.

A(lesson pro): What the hell is your problem?(도대체 무엇이 문제입니까?)

B(student golfer): I have got a habit of shanking. What should I do to prevent shank?(생크 버룻이 생겼어요. 어떻게 하면 방지할 수 있을까요?)

A: Go back to basic principles. And checking correct address, correct head position at the top and checking movement of downswing(기본 원칙으로 돌아가세요. 바른 어드레스, 스윙 톱에서 헤드 포지션 그리고 다운 스윙 때 동작을 체크하세요).

B: Thank you for all your advice. I will do it!(조언해주셔서 감사합니다. 한 번 해보겠습니다). 글·사진=김맹녕 골프칼럼니스트





<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>