두 번의 암투병, 실끈 같은 인연…“삶은 예술이더라”

시오타 치하루 개인전 '인 메모리(In Memory)'

'실 엮는 작가'로 명성, 붉은색 이어 흰색 실 대형 작품 공개

삶과 죽음 경계에 선 인간의 불안 표현, 한강 작가 소설 '흰'서 영감

내달 21일까지 서울 평창동 가나아트센터

Shiota Chiharu In Memory, 2022 Dresss, wood boat, paper and thread, Overall dimensions variable. 사진제공 = 가나아트센터